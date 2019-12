Ko sta skupaj, sta na drugi valovni dolžini

Po skečih na youtubu sta zaslovela s filmom Pr' Hostar. FOTO: ARHIV FILMA

Dvojec je zaslovel s kultnimi komičnimi skeči, ki sta jih snemala s prijatelji in objavljala na youtubu. Med nepozabnimi so zagotovo Carice, Car za volanom in Car na glavni vožnji, za dokončni preboj pa je poskrbela filmska uspešnica Pr' Hostar, ki velja za najbolj gledani slovenski film.Nič čudnega ni torej, da se je, znan kot Gojko Ajkula, prijatelju, ki vodi oddajo Znajdi se!, pridružil v najbolj odbiti skriti kameri, v kateri mora tekmovalcu prek posebne slušalke šepetati navodila, ta pa jih mora izpolniti. Začudenje nič hudega slutečih spremljevalcev je tako več kot pristno – in smešno. »Malce sva morala paziti, saj sva, ko sva skupaj, na svoji valovni dolžini, tako da sva morala šale in temo pogovora prilagoditi širšemu krogu,« je o izzivih sodelovanja pri oddaji povedal Goran. »Težko je biti šaljiv in zraven še tenstati sodelujoče. Mogoče zato, ker nisem ravno učinkovit pri multitaskanju. Na začetku mi je bilo tudi malce nerodno, ker tega še nisem počel, pa tudi nelagodnost tekmovalcev sem podoživljal. Mislim pa, da sem se kar unesel,« je še povedal komik.