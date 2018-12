Kmet Franko: Mnogi me imajo za hinavca

Fanko je zmagoslavno predrl balon, poln zlatih konfetov. FOTO: Miro Majcen

Zakaj ste si želeli v finale ravno z Denisom, ki je veljal za močnega favorita?

Ste kateremu od tekmovalcev ponudili del nagrade v primeru, da zmagate?

Katera je najbolj opolzka stvar, ki ste jo doživeli na Kmetiji?

Postaven 23-letnik. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Katera pa je najbolj opolzka stvar, ki ste jo videli ali pa vam je prišla na ušesa, da se je zgodila v Kmetiji? Je tudi kaj z zloglasnim trojčkom, o katerem smo pisali v medijih?

V oddaji ste bili prikazani bolj nekonfliktni (drugače je bilo v odnosu z Aneto). Ste sicer tudi bolj mirni in kaj je vaša šibka točka?

Imate željo nastopiti še v kakšnem resničnostnem šovu?

Letošnja Kmetija je pripadla Ajdovcu, ki bo izkupiček nagrade investiral v glasbeno izobrazbo. Zagreti bobnar svoje spretnosti iz studia večkrat pokaže tudi na družbenih omrežjih. 23-letnik pa ni le glasbeno nadarjen, temveč ga je nagradila tudi mati narava. Zaradi svoje atletske postave in prijaznega nasmeška, je letos pristal na lestvici najbolj seksi Slovencev. Svojega lepega zgleda se sicer niti ne zaveda, saj ga je uvrstitev na seznam celo presenetila. »Kdo bi mislil, da bom kdaj na taki listi pristal,« je bil njegov komentar.Kaže, da Franko po življenjski poti stopa trezno, umirjeno, skromno, a hkrati z jasnim ciljem in močno željo po zmagi. To utemeljuje tudi v svojih odgovorih na naša zastavljena vprašanja.Želel sem si prave borbe in Denis je zelo tekmovalen, tako kot jaz. V primeru da bi bila skupaj v areni sem vedel, da ne bo popuščanja z nobene strani. Tudi večkrat se je že dokazal. Poleg tega, da sva se v redu razumela, pa mislim, da se je čez celo Kmetijo zelo trudil, delal in pokazal veliko željo po zmagi. Od vseg tekmovalcev sem mu najbolj privoščil zmago.O deljenju nagrade se nisem pogovarjal z nikomer, hotel sem zasluženo zmagati brez grenkega priokusa podkupovanja in vesel sem, da se je tako odvilo.Laganje v obraz zavoljo opravičevanja svojega imena. Od to ravno od osebe, ki je to očitala vsem drugim.Nekih zelo opolzkih stvari nisem doživel, vse v nekih mejah normale. Zavedam se pogoji v resničnostnem šovu niso primerljivi z zunanjimi, zato sm določene stvari jemal z rezervo.Super, da ste uporabili besedo nekonfliktni, ker se mi zdi, da veliko ljudi zamenjuje to besedo z hinavcem, ki ne pove stvari v obraz. Ločim med 'zdravim' prepirom, kjer je treba določene stvari razčistiti in med prepirom, ki nastane samo zaradi trenutka slabosti oziroma slabe samo kontrole. Kadar sem videl, da je potrebno oziroma, da se nekomu dela krivica, sem vedno naglas povedal svoje mnenje v nepotrebne prepire se pa nisem spuščal.O tem še nisem razmišljal, ampak moja šibka točka je tudi ples. Vedno sem se ga želel naučiti, ampak se je zataknilo že pri maturantskem plesu. Zvezde plešejo je sigurno šov, v katerem bi z veseljem sodeloval, saj bi mi predstavljal res velik izziv. Mogoče se mi pa kdaj nasmehne sreča.