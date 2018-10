Kdo vse je bil v rdečem? Slovenke na kupu, trend podjetnice raste

Štajerke: Laura Rozman, Nina Kodrič, Tina Kralj, Katarina Utroša FOTO: Mediaspeed

Polna dvorana samostojnih, samozavestnih, predvsem pa podjetnih žensk. Vsaka po svoje uresničuje svoje sanje, ima svojo vizijo in tudi svoje podjetje. To smo videli na nedavnem srečanju 500 podjetnic, ki je potekalo pod geslom Verjamemo v moč povezovanja. Dame so delile izkušnje, prisluhnile različnim govornikom in seveda na tak način tudi izkazale podporo druga drugi.Dogodek je letos potekal že šestič in odziv udeleženk je vsako leto boljši, trend biti slovenska podjetnica pa očitno raste.Srečanje vsako leto spremlja rdeča barva, zato je bil tudi letos tak dress code. Vsaka si je nadela vsaj en kos rdečega oblačila, saj je to barva ljubezni, strasti, poguma, samozavesti in zmage. Vsega tega, kar podjetnice so. Letos so se osredotočili tudi na mednarodno sodelovanje in na govorni oder povabili strokovnjakinjo za žensko podjetništvo iz Beograda, predstavnico Evropskega socialnega svetater, ekonomistko in podjetnico iz Sarajeva. Vsako leto izberejo najuspešnejšo podjetnico v kategoriji mikro in malih podjetij; letos je ta čast doletela, lastnico in direktorico podjetja Conditus, kjer izdelujejo vrhunske slaščice z namenom polepšanja vsakdana. V poplavi žensk je že več let povezovalec dogodka, ki v družbi dam očitno uživa. Prišla je še ena televizijka,, ter z udeleženkami podelila znanje in izkušnje s področja javnega nastopanja in komuniciranja.