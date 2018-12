Kdo je moški, ki sedi v naročju lepega Alena Kobilice?

Športnik, podjetnik in manekenje ob božiču na duhovit način vsem zaželel lepe praznike. Božiček in Alen sta si nekoliko zamenjala vloge, Alen pa se je vprašal: »Kdo je zdaj tvoj Božiček?« Dobri mož z rdečo kapo se je netradicionalno usedel v naročje lepega in uspešnega Slovenca.Alenov nasmeh tako le še potrjuje, da je srečen tudi v resničnem, ne le v virtualnem svetu, kar je nedavno tudi sporočil na svojem facebooku.Alen se je rodil leta 1970. Oslepel je skoraj čez noč, potem ko so mu leta 2009 operirali glavo, temu pa so sledile serije operativnih posegov.