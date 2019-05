Katin sin jo je dobil iz Slovenije, kaj pa Meghanin?

Po, ki sta ga poimenovala Archie Harrison Mountbatten-Windsor , presrečna starša, britanski princin njegova žena, prejemata čestitke in tudi darila z vsega sveta.Pred leti, ko je na svet prijokal Harryjev nečak, prvorojenec princain, princ, je v London prispelo tudi posebno darilo iz Slovenije., ki izdeluje večnamenske posteljice za dojenčke, je krajevemu paru poslala zibelko Kiara LOVE. »Res smo ob rojstvu prvega otroka Wiliama in Kate poslali darilo, kar je bil kar velik projekt, ki pa je bil tudi enkraten, tako da novega ne načrtujemo. Takrat smo prejeli osebno pisno zahvalo z britanskega dvora in še posebej od Kate,« je Drobničeva odgovorila na vprašanje, ali tudi ob rojstvu Harryjevega sin načrtuje kaj podobnega.Večnamenska posteljica Kiara se poleg v Sloveniji že prodaja v Španiji, na Portugalskem, v Nemčiji in Angliji, kjer v njej spi tudi princ George, se pohvali izdelovalka na svoji spletni strani, kjer je razkrila tudi, da se je ideja o večnamenski posteljici rodila skupaj z njeno hčerko.