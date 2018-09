Katarina iz Bara razkrila: padli so udarci

Več boste lahko prebrali v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

Še pred uradnim izločanjem iz resničnostnega šova Bar na Planet TV, smo gledalci ostali odprtih ust. Že takoj na začetku je padel prvi seks, kaj kmalu za tem pa je več tekmovalcev na lastno željo zapustilo šov (ena tekmovalka si je želela domov in je zato namerno kršila pravila ter bila izločena).Na koncu so se tako še pred izločanjem poslovili štirje, med njimi tudi. Menedžer Barajo je skušal prepričati, da bi ostala v šovu in jo hvalil, a je bila odločna, da iz šova odide. Med pogovorom pa je razkrila tudi, da naj bi mama ene od tekmovalk udarila njenega prijatelja.V soboto je pred Barom res prišlo do incidenta med Larino mamo in Katarininim prijateljem, zaradi česar je na kraj dogodka prišla policija, ki vodi uradni postopek o zadevi, so nam potrdili na Planet TV. V incident ni bil vpleten nihče od tekmovalcev in tekmovalk ali članov ekipe produkcijskega šova, so še dodali.