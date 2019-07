Kaj znani berejo letošnje poletje?

Martina obožuje napete zgodbe. FOTO: MEDIASPEED.net

Larina najljubša knjiga je Črni lepotec. FOTO: OSEBNI ARHIV

Andrej Težak - Tešky bo napisal knjigo o teku. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Na morju je knjiga obvezna oprema. Ali več njih!

Malo kaj je tako prijetnega in sproščujočega kot poležavanje na plaži in prebiranje dobre knjige. Poletje je v polnem zagonu in mnogi so si že naredili ali si delajo bralne sezname, postavljajo bralne izzive in komaj čakajo, da se zleknejo v senco in odtavajo v druge svetove. Znane Slovence smo povprašali, kaj bodo letos prebirali ob šumenju valov.»Kljub temu da počitnic še ni konec, sem v tem času prebrala že kar nekaj knjig, med njimi so bili motivacijske knjige, psihološko-razmišljujoče ter romani in kriminalke. Vsekakor me je to poletje najbolj posrkala napeta, strastna kriminalka znaslovom Mesto prevar. Zelo imam rada napete zgodbe, kjer je ogromno zapletov in bralca do konca drži v negotovosti z usodo glavnega junaka. Mesto prevar sem prebrala na mah, in sicer v enem dnevu,« nam je zaupala plesalka, ki smo jo gledali v šovu Zvezde plešejo. Zelo rad bere tudi plesalec. »Zelo rad berem na dopustu. In takrat berem veliko. Moje priljubljene teme so kriminalke, knjige s tematiko osebnostne rasti, tudi razne biografije uspešnih ljudi. Berem pa striktno v senci ali v sobi ponoči,« nam je povedal.Nad knjigami je navdušena zvezdnica šova Kmetija. »Obožujem branje! Na morju je knjiga obvezna oprema. Ali več njih! Običajno s sabo na dopust nesem kriminalke, znanstveno fantastiko, mitologijo in vse z rahlim pridihom romantike. Trenutno berem trilogijo– Hči dima in kosti. Najljubša moja knjiga pa je Črni lepotec, ki sem jo z navdušenjem prebirala že v otroštvu.«Tekmovalka šova MasterChef Slovenijanajraje prebira trilerje. »Moj najljubši pisatelj je. Prebrala sem že vse njegove knjige. Trenutno berem knjigoKo sem zaprla oči, in sicer gre za družinski psihološki triler. Gre za precej težko branje, saj imam hčerko, ki je stara štiri leta, tako kot deklica, ki jo v knjigi ugrabijo. Knjiga mogoče res ni za vsakogar, je pa res, da jaz ne prebavljam ljubezenskih romanov. Raje jih živim,« Lučka pove v smehu.nam zaupa, da so s tekom v njegovo knjižnico prišle tudi knjige o teku. »Vsem bi priporočal knjigoO čem govorim, ko govorim o teku, ker ni namenjena samo tekačem. Drugače pa se v zadnjem času poskušam spraviti za računalnik in končno napisati knjigo, ki si jo obljubljam že predolgo,« pravi.Nekdanja članica skupine Bepop in tekmovalka šova Zvezde plešejonam je zaupala, da ji je predvsem blizu gradivo o osebni rasti, pozitivni naravnanosti in pozitivnih mislih. To poletje pa je še bolj posebno, saj je junija izdala svojo prvo otroško knjigo Planet iger. »V današnjem času otroci in mladostniki vse preveč gledajo v mobilnike in TV-zaslon. Skozi zgodbo deklice Fortune sem obudila nekaj iger na prostem iz moje mladosti, saj si želim, da bi otroci čim več časa preživeli na zraku, v družbi vrstnikov in tudi svojih staršev. Zgodbica je napisana s pisanimi črkami, knjigi pa je, poleg dveh pobarvank, dodana šablona, s katero se lahko otroci naučijo pravilno zapisanih pisanih črk,« ponosno pove Tinkara, ki upa, da se bodo odrasli ob knjigi vrnili v svojo mladost in podoživeli veselje, radost in brezskrbnost, ki jih je spremljala v otroštvu, predvsem pa bodo hvaležni za skupno preživete trenutke s svojimi otroki.