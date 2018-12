Kaj se je zgodilo s superfinalistom? Močno smrdi po kuhinji ...

Tilnu Lotriču po mnenju gledalcev finalni nastop ni najbolje uspel, a so ga z glasovanjem vseeno poslali v superfinale. FOTO: Voyo.si

Zmagovalka Tjaša Dobravec. FOTO: Voyo.si

Finalna oddaja sedme sezone Slovenija ima talent se je končala bleščeče, vseeno pa je ostalo nekaj grenkega priokusa. Denarna nagrada naj bi sicer šla v prave roke, je pa ozračje na facebooku postalo zelo napeto pred razglasitvijo dveh superfinalistov: plesalkoin pevcem. Tjaša je točko izvedla vrhunsko, Tilen pa nekoliko manj, zato so mnogi menili, da bi moral v superfinale nekdo drug. Največkrat so omenjali španskega pevca, živečega v Sloveniji,Tilen je sicer zapel Silvestrski poljub avtorja, nekateri komentatorji na facebooku pa so bili prepričani, da gre v šovu ponovno za kuhinjo, saj se je uvrstil v superfinale z ne najbolj optimalno izvedbo. Takole so pisali (objavljamo nelektorirane zapise):​: Sloven (nima) Talent! Kuhinja od A do Ž. Verjetno edini show, kjer ne objavijo točk za posamezne nastopajoče. To je že stara preverjena fora POP Tv-ja, da izplača mastne honorarje dolgočasni in bedni žiriji, ki pojma nima kaj je dobro, kaj je talent in kaj so šolani pevci. O kvaliteti nastopajočih, da ne govorimo. Izjema seveda zmagovalka Tjaša, ostali pa neki preko vez pogurani znanci članov žirije in njihovih prijateljev. Vsaka druga nastopajoča se je prikazala v spodnjem perilu, ker glasu in talenta žal pač ni bilo. Še dobro, da je konec :) ali bo sezona 8 - lepo prosim ne!: INOT JE PROFESOR ZA VSE OSTALE! Dobro juho je spet skuhal pop tv, ni kaj ;) Mafija! Inot za mene pa mislim, da za veliko ostalih si nesporen zmagovalec!: Če pa ze izbirat med njima dvema....naj zmaga Tjasa... zasluzeno, Tilen zal si fusal.: Se en dokaz da se glasovanje prireja . Ker pr.nam se ne izbira talenta ampak solane pevce . Zakaj se pol ne imenuje slovenija ima solane pevce ???: Sramota, sm biu preprican da korupcijo lahko v sloveniji srecamo le v politiki ampak ocitno temu ni tako!.... Katastrofa od vokala Tilen Lotrić.: Sploh brez veze da sove delate ce itk sami stimate svoje zmagovalce sam pretepst celotno produkcijoo ker tole je pa ze bolanoo tko kokr u starih cajtih nategune u kletko pa jih u lublanco namakat edin to si zasluzjo da jih utopijo.: Če ne bo Tjaša zmagala je pol vse en velik šmorn...: Za mene je Inot zmagovalec...to je velika kuhinja.....: Kako je sploh Tilen pršu do final,sploh nima posluha,: Raay ze šteje evre...z Lotričem bo spet novi biznis...tako kot prejsna leta z ostalimi zmagovalci...sej je Tolen dobr...danes slab nastop...trema....naj zmaga Tjasa...bi bilo definitivno zasluzeno: Resno za pobruhat ste Pop Tv!!!!! Kaj ima ta Tilen? Koga poznanega, da je v finalu????? Upam, da zmaga Tjaša!!!: Tilen je lepo zapel, ima poseben glas, ampak res ni neka senzacija kot je Tjaša. Ta punca je vsakič ponudila nekaj več, nekaj novega, edinstvenega. Tilen je dobro zbral koga in katero pesem odpeti, ampak je daleč od presežka. Tjaša, zame si ti zmagovalka!