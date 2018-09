Kaj imata skupnega Alfi Nipič in Janez Janša

Janez Janša je eden najbolj znanih slovenskih politikov, nekdanji premier in vodja trenutno največje parlamentarne stranke, Alfi Nipič pa legenda slovenske (narodno-zabavne) glasbe. Poleg tega, da sta oba Slovenca, pa ju druži še nekaj – rojstni datum. Oba namreč danes praznujeta rojstni dan.



Alfi Nipič se je rodil leta 1944 v Mariboru. Zaslovel je z danes že ponarodelim Silvestrskim poljubom, kasneje pa je postal pevec Ansambla bratov Avsenik.



Janez Janša, ki je odraščal v Grosupljem, pa danes praznuje okroglih 60 let. Umrl na svoj rojstni dan Nipič in Janša pa nista edina znan Slovenca, ki sta na svet prijokala 17. septembra. Leta 1890 se je namreč v Zakojci pri Cerknem rodil pisatelj France Bevk, ki je umrl natanko 80 let kasneje v Ljubljani.



17. septembra so se rodili še nekateri svetovno znani posamezniki, med njimi ameriška pevka Anastacia, nekdanji svetovni prvak v formuli ena, Britanec Damon Hill in pa južnotirolski alpinist Reinhold Messner. Prvi človek, ki je osvojil vse osemtisočake in Mount Everest brez dodatnega kisika, se je rodil istega leta kot Nipič.