Kaj bo rekla Anela? Ste slišali, kaj je v finalu izjavil Bizovičar

V zadnji oddaji Slovenija ima talent je bilo od žirantov slišati kar nekaj hudomušnih izjav. Pri tem pričakovano izstopa Lado Bizovičar, ki ga je glas in stas talenta Tomice Banfića kar malo zasanjal. Zapel je ljubezensko balado Oliverja Dragojevića Cesarica.





Tomica, ti imaš ta efekt »Oh ... Vsi uživamo v tvojih nastopih in bil si res dober,« je povedala Marjetka, Ana pa dodala: »Spet si vse začaral z nasmeškom in ob tvojih nastopih mi vedno zaigra srce. Bravo.« Branko je njegov nastop ocenil takole: »Ti si res glasbenik, ki se zna približati ljudem. Me pa zanima, kolikim Slovenkam boš odprl srca nocoj?« Zadnji je bil Lado in z izjavo je vse nasmejal: »Če bi bil punca, bi te vprašal, ali imam kaj šans pri tebi?! Tole je bilo res zelo dobro!«



Tomica je sicer tudi med oddajo povedal, da odkar se je predstavil javnosti, njegov telefon ne neha zvoniti. Talentirani pevec, ki prihaja iz Hrvaške, je samski, zato so se vsi nekoliko pošalili na njegov račun. Ni pa samski Lado, zato ne vemo, kaj bo na njegovo izjavo porekla njegova srčna izbranka in mamica njegovega otroka Anela Šabanagić.