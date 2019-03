Jonas komentiral Bobovnika: Ne ga biksat‘

je s svojo novo oddajo Kaj dogaja? na RTV Slovenija debitiral le nekaj dni za tem, ko se je legenda nacionalkepreizkusil v novi vlogi voditelja oddaje Milijonar na Planet TV.Jonas je bil pred leti prvi slovenski voditelj, ki se je preizkusil kot izpraševalec v priljubljenem kvizu, tedaj ga je nasledil, zdaj pa so na konkurenčni televiziji za voditelja izbrali Bobovnika, ki pa je bil za svoje vodenje deležen tudi nekaterih kritik . Oddajo Kaj dogaja? pa je izkoristil Jonas, ki ima na twitterju uporabniško ime @milijonar, da je povedal svoje mnenje o Bobovniku.Preberite še:»Neimenovani viri so nam sporočili, da so v stranki Desus za položaj evropskega poslanca snubili Slavka Bobovnika, a je ta ocenil, da bo sto tisoč evrov lažje zaslužil v kvizu Milijonar,« je začel z nagajivim nasmeškom. Nato pa nadaljeval: »Verjetno pričakujete od mene kakšen komentar. Verjetno ni prav, da jaz komentiram, ker se ne spodobi. Če pa že … Na spletu sem zasledil en kup negativnih komentarjev na račun Slavka Bobovnika in vam moram povedati, da mi niso bili všeč. Poslušajte ljudje: ne ga biksat'. Dajte Slavku malo časa, da se znajde v zabavnem programu. Saj se bo, saj je legenda. Ne da pa se kar v prvi oddaji doseči standarda, ki ga je v Milijonarju postavil … Boštjan Romih.«Jonas je dodal, da je po njegovem mnenju težava nekje drugje: »1200 evrov za deset pravilnih odgovorov. Mislim … 'Kva', halo?! Kaj je zdaj, Planet TV, nočete dati denarja od sebe? Se greste kviz ali snemate nadaljevanje filma Revni milijonar?«»Slavko, če me gledaš: sem pa vesel, da imaš končno pred seboj ljudi, ki se ti z odgovori ne morejo izmikati,« je zaključil.