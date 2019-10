»Jokica« Lucija razkriva zmagovalca letošnje Kmetije

Resničnostni šov Kmetija je v polnem zamahu in tekmovalci počasi že kapljajo s posestva (pred njo sta odšla že Goran Leban in Ksenija Sešel). Tokrat sta se za obstanek na posestvu in v boju za denarno nagrado spopadli prijateljici Damjana Tomažin in Lucija Kolar. Zadnja je bila v zadnjih dneh precej nesrečna zaradi neuslišane ljubezni, vse pa ji ni šlo po načrtu niti v spopadu. Nasprotnici je morala priznati premoč, pobrati svoja šila in kopita ter zapustiti posestvo in nekakšno novo družino, s katero so se pred kamerami precej povezali.



Po izzivu je povedala, da sta obe dali vse od sebe, a da je Damjana tokrat imela malo več sreče. Meni, da so nekateri nanjo gledali kot na otroka, priznava pa tudi, da je precej čustvena: »Ne vem ... Bila sem neka jokica tukaj. Malo sem jim drame delala, da so imeli kaj komentirati.« Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi definitivno vsaj nekaj časa skrivala čustva, saj bi tako drugi nanjo gledali drugače.



Po njenem mnenju imata največ niti v rokah dvojčka Jan in Tilen. Verjame, da imata vse naštudirano: »Onadva vesta, kako morata igrati, kako pristopiti, kako koga 'pikniti', kako vodo speljati na svoj mlin. Mislim, da ima tudi Sara veliko možnosti za zmago. Pripravljena je psihično in fizično, da pride do konca, in ona bo zmagala.«



Za Lucijo je bil najtežji občutek samote. Tako čustvena kot je, je pogrešala nekoga, ki bi mu lahko stoodstotno zaupala: »Venomer je neki pritiski, manj hrane je ... Različni karakterji so tu in včasih imaš občutek, da si osamljen, pa čeprav imaš 14 ljudi okoli sebe. Ja, ta čustva, ki so, to je najtežje tukaj zdržati.«



Zanjo je bila izkušnja tako pozitivna kot negativna: »Naučiš se veliko o sebi, novih stvari, poskusiš veliko stvari. Res pa je, če nisi psihično pripravljen na to, te res potolče in si čisto brez energije.«