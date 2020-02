Jezna misica nad rodbino Jezeršek: To je bilo ekstra zgrešeno

FOTO: Instagram

Družina, ki slovi po svoji dolgoletni kulinarični tradiciji, je na svoji spletni strani objavila vabilo na kuharske delavnice, ki je razjezilo blogerko in nekdanjo misico. Šlo je za opis otroških kuharskih delavnic, kjer so v zadnjem delu oglasa zapisali: »Nikoli ne veste v kom boste vzbudili bodočega chefa kuhinje ali bodočo pridno ženo, ki bo vladala v svojem kulinaričnem kraljestvu.«Ta del zapisa je Laro tako razburil, da je vse skupaj objavila na instagramu, besedilo podčrtala in se vprašala, ali so lahko samo moški uspešni kuharski šefi, ženske pa spadajo za domači štedilnik. Zapisala je še, da meni, da so Jezerškovi, glede na zapis, iz nekega drugega stoletja.Znova se je pokazala moč družbenih omrežij, saj so se na zapis odzvali tudi iz kulinarične hiše Jezeršek. Na svoji spletni strani so zapisali: »Vrhunska Chefinja/vrhunski Chef lahko namreč postane prav vsak.«Korenova jih je za to pohvalila, vendar je še enkrat zapisala, da je bil prvotni zapis ekstra zgrešen.