Je to novi »fačuzi«? Tekmovalka Vesna pogruntala novo besedo 

Shujševalni šov The Biggest Loser Slovenija se še dobro začel ni, v hiši pa je že prišlo do trenj. Kot je vidno iz napovednika sredine oddaje, je prekipelo, ki je prepričana, da so se vsi spravili nanjo. »Name so se spravili 'čoporativno'« je dejala razburjena in svojo pogruntavščino kasneje v kamero ponovila še enkrat.Vesna, ki je očitno hotela poudariti, da so se nanjo spravili skupinsko. Nova beseda je nastala le nekaj mesecev po tem, ko je njena soimenjakinjaiz šova Ljubezen po domače Slovenijo navdušila s svojim slavnim »fačuzijem« Vesnina pogruntavščina pa ni bila edino, s čimer je šokirala svoje sostanovalce. Razkrila je namreč, da gre na veliko potrebo pogosto tudi le enkrat na 14 dni. »Ljudje božji, kaj je z vami, da hodite tako pogosto na stranišče? Jaz grem na veliko potrebo enkrat na deset do 14 dni. V hiši na veliko potrebo nekateri tekmovalci hodijo celo večkrat na dan,« je bila osupla Vesna, ko je pogovor tekel o prebavi. Drugi so se medtem čudili njej.