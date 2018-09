Jasmina o romanci z Erikom: Nikomur ne bom polagala računov

Erik še vedno trdi, da se med njima ni zgodilo nič. FOTO: Planet Tv

, ki je bil izbran za novega vodjo črne ekipe, je povsem potrt. Na uho so mu prišle novice, da se o njem in Jasmini piše , da naj bi si bila naklonjena in da se morda rojeva nova romanca v Baru. Romanco z Jasmino je sicer že večkrat zanikal, čeprav je fotografija, ki je nastala tistega dne, več kot zgovorna. Jasmina je v kadilnici tekmovalcem dejala, četudi bi se med njima kaj zgodilo, ji tega ni treba pojasnjevati. »Jaz nikomur ne rabim polagati računov,« je bila jasna Štajerka.Govorice Erika celo tako zelo skrbijo, da je v lokalu povsem odpovedal, kar je ujezilo njegovi sotekmovalkiin. Zadnja je bila sploh besna, ker jo je Erik zaradi svojih osebnih težav pustil samo za točilnim pultom, zato se je odločil, da o zadevi obvesti tudi menedžerja. Ta mu je dejal, da njegovo vedenje ni pošteno do Noemi in ostalih tekmovalcev. Zagrozil mu je celo, če bo nadaljeval, bo dobil kazenski karton.