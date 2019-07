Janez Janša s svojo Urško: Janez je vedno lepši

Predsednik stranke SDSje zvest hribolazec. Ljubiteljica gora je tudi njegova ženaki se mu pri teh podvigih občasno pridruži. Vsaj enkrat na leto, poleti, Janša svojim sledilcem pošlje njun ali pa družinski portret s sinovoma z izleta po gorah.Letos sta zakonca s prijatelji naredila gorsko turo po Julijskih Alpah. »Kluže - Kota 1313 - Rombon - Čukla - Goričica - Bovec,« se je pohvalil Janša in objavil fotografije z osvojenih vrhov. Na eni od njih sta si vzela trenutek le zase in posnela sebek.»Za okvir.« »Tole je pa nekaj najlepšega in Janez je kot moški vedno lepši. Urška, drži ga.« »Legenda našega časa,« so se glasili le nekateri komentarji sledilcev.Njun portret smo v letošnjem poletju že kar pričakovali, saj jih Janša redno objavlja vse od leta 2015. Takrat sta obiskala Raduho. Julija 2016 sta starša vrhove, grebene in skale raziskovala skupaj s sinovoma. Tudi poletje 2017 sta preživela v gorah – en del s svojima sinovoma, drugič brez otrok, ko sta se povzpela na vrh Triglava.»Julija lani so imeli družinski izlet na Mangart, starša pa sta se povzpela še na višjo Škrlatico, 'kraljico slovenskih gora',« je zapisal Janša.Sodeč po vsakokratnih nasmeških pa kraljica njegovega srca nedvomno ostaja Urška.