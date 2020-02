Jan objavil skrivnostno fotografijo, oboževalke v zraku (FOTO)

Slovenski pevec in ljubljenec ženskega občinstva Jan Plestenjak je z zadnjo objavo na družbenih omrežjih dvignil kar nekaj prahu. Če smo lepega pevca navajeni predvsem z objavami koncertov in fotografij samega sebe, se je tokrat odločil za drugačno potezo. Objavil je fotografijo ženske z obeskom ključa okoli vratu, pripisal pa je verze svoje znane balade Moja ljubica.



Oboževalke so se pod objavo razpisale. Nekatere so pohvalile pesem, druge pa je zanimala skrivnostna lastnica verižice s ključem. Takole je zapisala ena od sledilk: »Odkleni srček in poskrbi za potomstvo, le tako bodo pesmi žive in jih bomo peli še dolgo.«



Kdo je skrivnostno dekle, Jan seveda in razkril. Lahko, da gre za simbolično fotografijo ali pa je zapriseženi samec končno našel tisto pravo in bo valentinovo preživel v ženski družbi. Čas bo pokazal svoje.