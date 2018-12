Jaka Lakovič tretjič očka

V Barcelonni in Ljubljani je spet veselo. Nekdanji kapetan košarkarske reprezentance Jaka Lakovič in njegova žena, Katalonka Helena (z dekliškim priimkom Boada), sta v torek postala ponosna očka in mamica deklice Mie. Dekletce se je pridružilo sinovoma Polu in Luki, dvojčkoma, ki ju je gospa Lakovič, svojčas tudi slovenska reprezentantka, povila septembra 2016.



»Deklica je. Mia je njeno ime. Mama je super, očka pa tudi. Pozdravljena v naši družini!« je očka Jaka napisal v sporočilu, ki ga je v torek nekaj po 16. uri poslal svojim prijateljem. Lakovič, trener v klubu Joventut v Baladoni, je bil zraven pri porodu.

Jaka in Helena sta igrala košarko v Barceloni, spoznala pa sta se v enem od nočnih klubov, kjer so se zabavale košarkarice in košarkarji. Predstavila ju je Miljana Musović, Helenina soigralka.



Leto 2018 si bosta zakonca Lakovič zapomnila, bilo je lepo. In bilo je tudi leto, ko sta svoja življenjska jubileja – Helena je dopolnila 30, Jaka pa 40 let – okronala z rojstvom Mie. Veselja ob tem dogodku ni manjkalo niti v Ljubljani, kjer živita Lakovičeva mama Janja in oče Dare, ki sta v nekaj letih dobila kar štiri vnuke in vnukinjo – dva vnuka jima je podarila Jakova sestra Špela.