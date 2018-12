FOTO: Iztoka imajo vse rade

4 leta že vodi TV-oddajo o seksu brez dlake na jeziku.

Z lepoticami rad čveka o seksu. FOTO: Boštjan Fon

Da bi bil​, razen kar se izbire suknjiča tiče, kaj posebnega med množico moških na sejmu sLOVErotika v Celju, bi težko rekli. A so se okoli njega smukale same lepotice. Iztok je vodja, pravzaprav več kot to, snovalec in ustvarjalec televizijske oddaje Gartnerjev bordel na ArenaTV, ki je menda edina tovrstna produkcija na Balkanu in celo v Evropi, ki je brez cenzure.Vsak petek deset pred polnočjo se že štiri leta eno polno uro v njej govori tudi o seksu. Pravzaprav se večinoma govori le o tem. Brez omejitev in ovir. »Ponosen sem na Celje, na dogajanje na sejmu, predvsem pa na dejstvo, da je veliko zadovoljnih obiskovalcev,« je dejal pred vhodom v posebne prostore nemškega velikana na področju pornofilmske produkcije Hard Core, kjer je kramljal s svetlolaso lepoticoV tistem se je od nekod pojavila pornozvezdnicain potegnila Iztoka k sebi. Kraljica posebnih, za mnoge že nedojemljivih spolnih praks se je Gartnerju prepustila v objemu za nekaj konkretnih dotikov, nato pa odbrzela na svoje delovno mesto, kjer so jo že čakali novi podvigi pred razgretim občinstvom. Gartnerju pa je le še namignila, da še nista končala ...