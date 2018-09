Prepovedano: konec romance med Laro in Žigo?

»Žiga je bil največja napaka«

Lara se je v solzah opravičevala očetu. FOTO: Planet TV

Uvodna zabava v Baru je bila sicer uspešna, vendar prepiri, vpitje in solze, ki so ji sledili, menedžerjuniso bili preveč všeč, zato se je odločil, da bo odslej strožji.si je tako že prislužila prvi kazenski karton, v Baru pa jo je obiskala tudi njena mama Zjutraj po otvoritveni zabavi je menedžer Emi sklical nujni sestanek z barovci. Najprej jih je še enkrat opozoril in oštel, da se med delovnim časom v baru ne pije, prepiri pred gosti niso sprejemljivi, predvsem pa, da je treba biti prisoten in delati.Posebej je izpostavilin Laro, ki sta si naklonjenost izkazovala kar pred gosti lokala. Na koncu je zbranim zagrozil, da jih bo prisiljen kaznovati, če teh pravil ne bodo upoštevali.Po odprtju Bara pa ni zaradi dela počilo le med tekmovalci, nekaj se je zlomilo tudi v Lari. V solzah se je opravičevala svojemu očetu. Spomnimo: v predstavitvenem videu je povedala, da je njena največja želja v življenju, da bi bil oče ponosen nanjo. Nato je skesana izjavila, da je to, kar se je dogajalo med njo in Žigo, njena največja napaka. Dodala je, da bo odslej moralo biti vse drugače.