Izpadli tekmovalci se ne skrivajo

Tega se zavedamo in njihovo pojavnost poskušamo minimalizirati.

Še pred kratkim je veljalo neko nenapisano pravilo, da se morajo tekmovalci slovenskih resničnostnih šovov, ki so posneti vnaprej, v širokem loku izogibati javnosti, še posebno predstavnikom sedme sile.Logično, saj bi s pojavljanjem sprožili govorice ali celo razkrili, kdo vse je izpadel in kdo je prilezel v finale. Še nedavno je bilo do teh podatkov skoraj nemogoče priti, očitno pa to danes ni nobena težava več. Ker so se tekmovalci (preveč) sprostili.Odličen primer je Kmetija, ki se je v ponedeljek šele dobro začela, najmanj dva tekmovalca pa na instagramu in facebooku že veselo objavljata takšne in drugačne fotografije ter posnetke. To sta, nekdanji barovec, ki se že veselo zabava po ljubljanskih diskotekah, in svetlolasa, ki smo jo spoznali v Big Brotherju in je že v prvem tednu pokazala, da ni iz pravega testa.Ženska, ki se boji krav, nima kaj početi na posestvu, so si bili že po drugem dnevu enotni gledalci. In kaj o njihovem pojavljanju na spletu, medtem ko šov traja, porečejo na POP TV? »S prihodom novih družabnih omrežij so postali tudi tekmovalci bolj na očeh javnosti. Tega se zavedamo in poskušamo njihovo pojavnost minimalizirati, da gledalcem ne bi pokvarili gledanja. Dodamo še lahko, da so nekateri tekmovalci svoja gesla za družabna omrežja zaupali prijateljem, tako da jih oni oskrbujejo. Kdo je resnično izpadel in kdo je dal geslo prijatelju, pa naj za zdaj ostane še skrivnost.«Oddaja se je sicer šele dobro začela, a s takšnim tempom objavljanja tekmovalcev bo očitno zelo kmalu jasno, kdo je pristal v finalu, saj bo Kmetije, ki so jo začeli snemati na začetku avgusta, kmalu konec …