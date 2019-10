Izpad Borisa Popoviča

KOPER – Boris Popovič, nekdanji koprski župan, se je moral na sodišču zagovarjati, ker je javno govoril o (lepih) prsih novinarke, po več letih in pritožbah pa ga je za krivega na koncu spoznalo tudi vrhovno sodišče. Na facebooku se je zaradi tega takole razhudil (nelektorirano):



»Pritožil se bom na vrhovno in če bo treba še naprej na ustavno in če bo potrebno še na evropsko sodišče za človekove pravice, dokler ne dokažem in pokažem celemu svetu sramoto koprskega sodišča in novinarke elit! Jasno je, da sem edini na svetu, ki je obsojen, ker je pohvalil lepe ženske prsi oz še huje prenesel pohvale za nove prsi! Kaj pa pravica govora in izražanja, rekli so da naj bi to izrekel na sarkastični način! Lahko bi izrekel pohvalo na kateri koli način na svetu (humoristični, dramatični, sarkastični, tragični, energični, turobni, morbidni, veseli, otroški,....) pa to še ni in ne more biti kaznivo dejanje v nobeni normalni državi! Kreteni zakompleksani komunistični. /.../ Kar nekaj sodnikov je navadnih pi**ic, ki se bojijo neugodne in brezkompromisne novinarke, ki bi jih enega po enega po za njo negativni sodbi naskočila z vsemi topovi! To je še en dokaz, da sodniki niso nepristranski, ker tudi ne morejo niti biti, če imajo določeni tako moč, da jih lahko medijsko v hipu uničijo že z majhno afero (lahko tudi skonstruirano)!«



Novinarka, katerih prsi se je z besedami dotaknil Popovič, Eugenija Carl, je javnost včeraj obvestila, da je prejela sodbo vrhovnega sodišča: »Nekdanji koprski župan Boris Popovič je zaradi žaljivih in lažnih izjav, ki jih je na račun moje zasebnosti in intime javno izrekel leta 2013, pravnomočno obsojen na 6 mesecev zapora s poskusno dobo 2 let.« Tožila ga je tudi odškodninsko. »Sodišče mu je naložilo plačilo odškodnine in povrnitev stroškov. A jezični rokohitrc ne premore toliko časti, morale in viteštva, da bi prevzel odgovornost za svoja dejanja in izpolnil predpisane mu kazni. Ne do mene ne do drugih, ki jih je prav tako razžalil, blatil, lažno obdolžil.«