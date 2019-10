Izdpadla Lucija razkrila: Ponoči nisem upala na WC

Z vsemi se je razumela. Zmago najbolj prvošči Sari in Luki. FOTO: Voyo.si

Preskočile so iskrice

​Na stranišče ni hodila sama Lucija je tretja zapustila Kmetijo. FOTO: Pop TV

Za obstanek na Kmetiji sta se v zadnji oddaji boriliin(18). Zadnja je morala priznati poraz in zapustiti boj za 50 tisoč evrov. Po izpadu nam je zaupala, kakšna se ji je zdela oddaja in kdo se ji je najbolj vtisnil v spomin. Pred vstopom v oddajo je sicer dejala, da ne izključuje možnosti romance, vendar do tega ni prišlo. Prijavila se je zato, ker je velika oboževalka šova.​Kako pa so se na to odzvali njeni bližnji? »Moji domači so me pri odločitvi zelo podpirali, ker vedo, da je to moja dolgoletna želja. Vedeli so, da se bom, takoj ko bom polnoletna, prijavila v oddajo.« In to je tudi storila.Najbolj jo je presenetilo, kako znajo nekateri igrati. »je bila pred kamero čisto druga. Zna se vživeti. Njej bi dala vlogo v kakšni nadaljevanki, ker zna odreagirati na situacije kot profesionalka.« Pravi, da ji nihče ni šel na živce, leje bila včasih malo zmedena.Oddajo je zapustila kot tretja tekmovalka, najbolj pa si jo bomo zapomnili po zapeljivem pogovoru z Renejem . Seveda ne moremo mimo vprašanja, ali so se med snemanjem kresale kakšne iskrice. »Rene je bil samo moja taktika, sem pa prav uživala, ko sem ga 'pikala', ker 'ded' pri njegovih let še vedno zardi, če dobi kompliment od punce.«Iskreno pa je priznala, da so iskrice preskočile med njo in. To mu je tudi priznala in že takrat so na posestvu tekle solze ​Sicer se je razumela z vsemi, še najbolj pa s, z Damjano,in. Zmago najbolj privošči Sari, od fantov pa bi si na prvem mestu najbolj želela videtiIzkušnja ji bo ostala v lepem spominu, čeprav je Kmetijo zapustila med prvimi. Najbolj pa si bo zapomnila to, da ponoči ni upala sama na stranišče in je zbujala Božo, da je šla z njo. Na vprašanje, ali bi se prijavila še v kakšen resničnosti šov, je odgovorila: »Bi, z veseljem, vendar bi morala biti res dobro psihično pripravljena.«​Kakšnih posebnih načrtov za bližnjo prihodnost še nima. Malo bo delala, malo uživala, potem pa bi si rada ustvarila družino.