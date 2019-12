Iz družinske hiše Jelinčičevih izginile stvari

Monika Zupanc Jelinčič in Zmago Jelinčič Plemeniti ločitveno vojno nadaljujeta tudi zunaj sodišč. Kmalu nekdanja zakonca sta se prejšnji teden na sodišču dogovorila, da bo v ponedeljek ob 15. uri Monika prišla v nekdanji skupni dom po svoja oblačila in druge stvari. Vendar je ob dogovorjenem času ni bilo, zato je prekaljeni politik za naslednji dan naročil selitveni servis. In res smo včeraj ob osmih zjutraj na Bleiweisovi 13, kjer ima sedež tudi Slovenska nacionalna stranka (SNS), opazili selitveni tovornjaček. Prvak SNS je napovedal, da ženi, ki ga je zapustila zaradi mlajšega ljubimca Roka ...

