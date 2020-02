Ivo Umek prejel priznanje, za katero niti vedel ni

Kot direktor Založbe kaset in plošč RTV Slovenija se je sleherni dan z vlakom vozil v Ljubljano in nazaj v Celje.

Čeprav je po izobrazbi diplomirani arhitekt, je njegovo poklicno in zasebno pot začrtala glasba. Kot pianist in orglar je igral v različnih glasbenih zasedbah, med katerimi je osrednja zagotovo skupina Bele vrane. Bil je član strokovnih komisij na glasbenih festivalih, urednik, producent in založnik.Glasbeno sceno imav malem prstu, saj je bil dolgoletni direktor Založbe kaset in plošč RTV Slovenija. Sleherni dan se je z vlakom vozil v Ljubljano in nazaj v Celje. V družbi vedno pove, da je bil rojen v Celju, v Celju živi, Celje je njegovo mesto, Ljubljana ga nikoli ni mikala. Kljub upokojitvi ostaja aktiven glasbenik, organizator prireditev in rotarijec. Bralci časopisa Celjan so se nedavno odločili, da se s priznanjem za življenjsko delo končno le poklonijo Ivu Umeku.Po njegovih glasbenih stopinjah je šel tudi sin, nekdanji član skupine Nude, ki pa je poklicno pot pozneje izbral v drugi, ne glasbeni smeri, in zadnja leta živi v tujini. Glasbenik je bil tudi Ivov oče, ki je imel dolga leta v celjski regiji priljubljen ansambel Čin bum.Zanimivo je tudi, da Umek za priznanje sploh ni vedel. Povabili so ga na prireditev, ne da bi mu povedali, da je dobitnik. Zaradi višje sile, dogodka v družini, se prireditve ni mogel udeležiti in se je opravičil, nagrado pa prejel naslednjega dne.