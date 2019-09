Ivica uživala na križarjenju

Primorski fantje letos praznujejo 45 let delovanja in širijo primorske zgodbe po vsej Sloveniji.

Ta dopust sem si pošteno zaslužila.

, ki je čisto prava Primorka, doma v Plavju pri Škofijah, in je še vedno zelo mladostna in poskočna, o čemer smo se lahko prepričali tudi v lanskem šovu Zvezde plešejo, je minule dni uživala na križarjenju z luksuzno ladjo. »Savona, Napoli, Palermo, Ibiza, Palma de Mallorca in Barcelona so bile destinacije, ki smo jih obiskali. Povedati moram, da sem neizmerno uživala. Sicer pa sem si ta dopust pošteno zaslužila,« nam je zaupala. Strinjamo se, saj so Primorski fantje letos, ko praznujejo 45 let delovanja, res zelo aktivni. Bili pa so tudi na kar dveh festivalih, in sicer vurberškem in jubilejnem ptujskem. Platinast pa je tudi Radio Koper, saj ga poslušalci poslušajo že 70 let. Tako praznujejo skupaj. Zato bosta letošnja jesen in zima tako za radijcekot Primorske fante še kako pestra, morske zgodbe pa bodo ponesli tudi na severno Primorsko. Že v soboto, 28. septembra, bodo namreč gostovali v kulturnem domu na Planini pri Ajdovščini, kjer bodo poleg Primorskih fantov nastopili še Klapa Semikanta', Mi trije, Teci, teci in Ansambel Ottavia Brajka. Trinajstega decembra pa bodo v dvorani Skala v Pivki nastopili vsi notranjski ansambli, Biseri, Erazem, Narcis, Akordi, Tik Tak, osrednji glasbeni gost pa bo Ansambel Sekstakord.