Imel bi 20 punc

Odslej stavi tudi na telesne čare.

v glasbi stavi predvsem na skladbe in vokal, maneken in nekdanji mister Slovenije pa je zdaj očitno sklenil, da bo izkoristil tudi svoje druge adute. Pred fotografskim objektivom se je razgalil, pokazal je zadnjico. Na vprašanje, ali bo šel še dlje in nastavil tudi sprednjo stran telesa, se samo nasmehne.»To bo pa treba še malce počakati,« odgovarja postavni mladenič, ki je še samski. Pravi, da bi bil rad tudi sanjski. Moški, namreč. »Če bi snemali resničnostni šov Sanjski moški, kot je bila Sanjska ženska, sem takoj in prvi zraven. Res me zanima in bi z veseljem poskusil, kako je videti, če imaš randije z dvajsetimi puncami naenkrat, haha. Na žalost pa, vsaj kolikor vem, tovrstni šov pri nas za zdaj ni predviden. Tako bom moral počakati ali si dvajset randijev naenkrat omisliti drugače. Vmes pa spremljam ameriško različico, The Bachelor,« pravi.