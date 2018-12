Najboljša slovenska smučarkaje nedavno z dvema zmagama v Val Gardeni navdušila slovenske ljubitelje športa. Tako je znova povzročila pravo evforijo med navijači, ki so ji ob prihodu domov pripravili lepo presenečenje.Pošta Slovenije je namreč posebej zanjo pripravila posebno akcijo in naslov, na katerega so, kot v starih časih, oboževalci lahko pisali svoji junakinji. Teh pisem se je nabralo ogromno in Štuhčeva je bila ganjena in presenečena nad odzivom. Kot je dejala, je ostala brez besed ob pogledu na vse čudovite želje in risbe.