Hudo, Jonas ostal brez ženske

Jonas se bo moral znajti brez asistentke Inti. FOTO: RTV SLO

Si predstavljatebrez ženske pozornosti? Težko, a se bomo morali privaditi na to, saj bo v novi sobotni satirični oddaji Kaj dogaja? le v moški družbi.Do zadnjega je bila namreč v igri tudi, vendar se na koncu niso odločili zanjo. Na avdiciji se je menda dobro odrezala in se vživela v asistentko voditelja, ampak se očitno niso vsi strinjali z njeno prisotnostjo. Kaj jih je napeljalo k temu, nihče ne želi razpredati, so pa na hodnikih nacionalne televizije namignili, da se niso najbolje ujeli in da je prevladala ideja o testosteronski zasedbi.Mojster cinizma in nastopanja pred kamerami se bo tudi brez ženske podpore odlično znašel, o tem ne dvomimo, mu pa že pred začetkom nekateri očitajo, da je navdih za oddajo našel pri kolegus Planeta. Pri kom se bo bolj dogajalo, pa se bomo lahko že kmalu prepričali.