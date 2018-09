Hude obtožbe v Baru: kdo krade denar, nogavice in brisače? 

V Baru se tekmovalci spoprijemajo z neprijetno situacijo. Nogavice, brisače in zdravila izginjajo. Katarina se je v pogovoru z Jasmino in Noemi jezila na Laro, ker naj bi ji kradla nogavice. Potožila je tudi, da ji je vzela celo brisačo. Jasmina je dejala, da se to dogaja zato, ker Lara vsa oblačila umazana, in sicer kar pod posteljo. Noemi je zato sklenila, da bo iz preventive svoje stvari začela spravljati v vrečko, Katarina pa je odločena, da takšnega odnosa ne bo prenašala.



Je pa že v eni od preteklih epizod prav Noemi izpostavila, da je pogrešila celo tableto, ki jo je dobila za izboljšanje počutja tiste dni, ko se je je lotevala neka viroza. Izginja tudi denar Na sestanku celotne ekipe pa je Sara izpostavila tudi drug problem. »Med nami je nekdo, ki toči pijačo brez računa,« je dejala Primorka in dodala, da naj se tisti, ki na takšen način krade denar, sam prepozna. Po njenih besedah nekdo od tekmovalcev prav tako zdrži svojo napitnino, kljub temu da so dogovorjeni drugače.