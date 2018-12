Huda preizkušnja: bo Avdić zdržal?

Lani je ekipi Radia 1 uspelo zbrati več kot 180.000 evrov. FOTO: Radio 1

Lani so dobrodelni projekt s svojim prihodom med drugimi podprli tudi predsednik vlade Marjan Šarec, košarkar Raša Nesterović in predsednik države Borut Pahor. Od glasbenih gostov so se najbolj vtisnili v spomin Saša Lošić iz Plavega orkestra, Helena Blagne ter čustveni duet Alenke Godec in Nuše Derenda.