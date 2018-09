Huda kritika za Šarčevo vlado: Svetujem tudi brezplačno

Obleka naredi človeka, pravijo. Še posebej pa bi morali na to, kako so oblečeni, paziti tisti, ki predstavljajo našo državo. A trinajsta vlada s svojo podobo na svoji uradni fotografiji ni navdušila, znane slovenske strokovnjakinje in stilske svetovalke.»Trinajsta slovenska vlada in njihova podoba. Kaj naj rečem? Upanje umre zadnje. Upam še naprej, da bodo enkrat tisti, ki me/nas predstavljajo, oblečeni brezhibno. Kot se za vladno ekipo spodobi. Mimogrede, pristojni: sem predavateljica na upravni akademiji in z veseljem svetujem tudi brezplačno. Zakaj, za božjo voljo, jim ne posredujete nekaj navodil? Vsaj za to pomembno, prvo fotografiranje,« je zapisala Pisanijeva ob fotografijo.V komentarjih pa je še razkrila, da je bila že pred leti pri takratnem predsednikuinz namenom, da sistemsko rešijo in izobrazijo ministre o kulturi oblačenja, vedenja in retoriki, a priznava, da ji, kot kaže, to ni uspelo.