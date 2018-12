Histeričen jok v Baru: »Lizal si se z drugo pi***!«

V zadnjem času je med Barovima golobčkoma vse pogosteje napeto. Zadnji incident se je zgodil minuli vikend, ko sta takokot tudipregloboko pogledala v kozarec. V solzah mu je dejala, da bi ga lahko očrnila pred drugimi, če bi jim razkrila, da ga je zalotila z drugo, ampak da tega ne bo storila. Očitala mu je tudi, da je zaradi njega zapustila nekdanjega fanta. Sodeč po izrazu, so njega njene solze dodobra zabavale, do pogovora pa mu ni bilo. Teo je samo pozval, naj uresniči svoje grožnje.»Kaj bi pa lahko drugega pričakovala! Glede na to, kako hitro jezamenjal za njo,« je zapisala ena od komentatork na spletnih omrežjih. Nekateri pa menijo, da je to le Tejina igra, češ da hoče očrniti Mateja.