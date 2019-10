Helena Blagne žaluje: Ugasnile so vse tvoje zvezde, dragi moj prijatelj ...

Kot smo že poročali, je v 81. letu umrl češki glasbenik Karel Gott . Še posebej je bil priljubljen v Nemčiji, kjer so ga klicali tudi Sinatra vzhoda. V Sloveniji je poznan zaradi risanke Čebelica Maja, za katero je zapel uvodno pesem v češčini, slovaščini in nemščini.Od glasbenega velikana se je poslovila tudi, ki je objavila skupno fotografijo in zraven zapisala: »Ugasnile so vse tvoje zvezde dragi moj prijatelj in za vedno je utihnil tvoj prečudoviti glas. KAREL GOTT, počivaj v miru!«