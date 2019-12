Golob, ki fotografira žirafe

Upam, da vsaj nekateri vidijo vso to lepoto, ki jo trenutno še lahko opazujemo, kajti vse preveč smo odmaknjeni od razumevanja narave.

Izgubljen v pisanem ozadju

že dobri dve desetletji fotografira divje živali po svetu. Kot fotograf je prepotoval precejšen del Afrike (Republika Južna Afrika, Namibija, Bocvana, Zambija, Zimbabve, Kenija, Tanzanija, Uganda, Ruanda …), Evrope, Azije, Severne in Južne Amerike v iskanju najboljših lokacij za fotografiranje živali in narave. Za serije črno-belih fotografij živali, živali v gibanju in drugih fotografij je prejel več nagrad (PX3, IPA awards, Color awards, Black and white Spider awards, Biophoto …). Njegove fotografije in članke so objavili National Geographic, Nikon, Digitalna Kamera, Black&White magazine idr. Fotografiral je za naročnike v Zambiji, Ugandi, Ruandi. Vodil je fotografske ture za ameriško agencijo Trogon tours v ZDA in Ekvadorju. Tudi sam organizira fotografska potovanja v Afriko, Azijo, Ameriko in v razne kraje po Evropi. Imel je več samostojnih razstav doma in v tujini. Med najpomembnejše spada tista pod kuratorstvom, kjer je bil v družbi najboljših (…) v Parizu, Ciudadu de Mexicu, Milanu, Bangkoku in drugod. Zdaj so njegove fotografije na ogled tudi v Ljubljani, in sicer v Galeriji Janez Boljka na Gornjem trgu 16.»Divje živali fotografiram že precej časa. Zaradi eksotične pokrajine, obilice neverjetnih barv se včasih objekt, ki ga želim posneti, izgubi v pisanem ozadju, živali, včasih v ikoničnih pozah in z izrazi, ki kažejo moč in nemoč, se izgubijo v barviti okolici. Pripovednost njihovih izrazov je zasenčena z eksotičnostjo prostora, kjer bivajo. Da sem se lahko osredotočil na njihovo izraznost, sem barve odstranil, ohranil samo črno-beli svet, ki nazorno prikaže njihove podobe, dejanja in občutke. Sence in oblike se bolje izrazijo v črno-beli tehniki, fotografije so brezčasne, lahko so od včeraj ali izpred sto let. Krutost in lepota narave se v divjini dostikrat kažeta v ekstremih, na črnem in belem koncu, in tudi ti ekstremi nam dostikrat povedo največ o portretirancih,« pove Golob. Dodaja pa: »S fotografijami divjih bitij in nam tujega sveta poskušam predstaviti, koliko smo si ljudje in živali podobni. Upam, da vsaj nekateri vidijo vso to lepoto, ki jo trenutno še lahko opazujemo, kajti vse preveč smo odmaknjeni od razumevanja narave in vse prelahko izgubljamo naše sopotnike skozi zgodovino.«