Ganljivo slovo: Bobovnik priznal, kdaj se je znašel v osebni stiski

»Nekdo ni sprevidel osnovne novinarske abecede«

Ob koncu so skupaj nazdravili novemu letu, ki prihaja. FOTO: RTVS

V petek zvečer so bili na sporedu zadnji letošnji Odmevi. Priljubljena informativna oddaja je bila še posebej prelomna zato, ker je v njej zadnjič pred gledalce stopil dolgoletni voditelj in novinar na nacionalki. Njegova voditeljska kolega,in, sta ga zato ob koncu oddaje v studio povabila kot gosta.Med drugim ga je kolega Bergant vprašal, ali se je kdaj znašel v novinarski stiski. Bobovnik je priznal, da se je enkrat res znašel v taki situaciji, in sicer je bila po njegovih besedah to bolj osebna stiska kot novinarska. »Bilo je leta 2015, zadnja vest v Odmevih. V Parizu se dogaja nekaj čudnega (teroristični napad v dvorani Bataclan op. p.). Pridem iz studia, skličem ekipo, ne pustim jim domov. Preverimo, kaj se dogaja. Dobim blagoslov vrha te hiše, ampak v tistem dogajanju se nekdo na srednjem nivoju odloči, da ne bomo delali posebne oddaje. V Bataclanu je umrlo 130 ljudi, vse naslednje mesece smo poslušali, kako lesena je ta hiša, da teh oddaj ne naredi,« se spominja Bobovnik.Najbolj ga je zmotilo to, da »nekdo ni sprevidel osnovne novinarske abecede«. »To mi je sedlo na dušo,« je priznal.In kakšno življenje bo zdaj živel Slavko Bobovnik? V politiki, pravi, po vsej verjetnosti ne bo poskušal. Na točki, kjer ga je Peskova vprašala, ali bo gledalce in kolege kaj pogrešal, je želel zaključiti pogovor, in sicer zato »da se mu ne bi zgodilo, da bi ga gledalci videli takega, kot ga niso vajeni«. »Pogrešal bom gledalce, pogrešal bom vaju in pogrešal bom to mesto,« je naposled le priznal in gledalcem zaželel srečno ter zdravo novo leto.