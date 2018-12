Ganljiva zgodba: zmagovalka Tjaša spregovorila o nasilju

V sedmi sezoni šova Slovenija ima talent je letos torej zmagala plesalka. Zdi se, da so se o zmagovalci zedinili tako gledalci kot komisija. Žiranti so njen nastop opisovali kot pravljičen,pa je priznala, da je Tjaša njena favoritka.Tjaša se je na tekmovanju talentov predstavila v 5. predfinalni oddaji in že takrat očarala publiko, saj so ji po koncu nastopa namenili stoječe ovacije. Njen nastop je ganil tudi žirantko, ki je priznala, da jo je poezija gledati. Še v naslednjih dveh nastopih je Tjaša na odru pustila srce in s svojimi letečimi veščinami se je povsem predala.Plesalka ob drogu in zračna akrobatka Tjaša Dobravec je po zmagi povedala: »To je bilo popolno presenečenje! Hvala Sloveniji za vse glasove in res sem najbolj srečna oseba na svetu ta trenutek«.24-letna Tjaša iz Bohinja pa v preteklosti ni bila najbolj srečna oseba. Kot je v eni od oddaj povedala, se je v preteklosti soočala s težkimi preizkušnjami - motnjo hranjenja in nasiljem. In ravno sodobni ples ob drogu ji je pomenil veliko terapijo. »Začela sem trenirati, ker sem čutila, da ne morem biti več tiho in da se moram izraziti. Ples mi je bil velikokrat vzet zaradi zdravstvenih težav in takrat sen se počutila kot da so mi odrezali jezik. Ko mi je najbolj težko, se zaprem v sobo in plešem. Ko mi je še težje, grem na drog in plešem. To je moje življenje in edini terapevt, ki ga imam.«Na Slovenija imam talent je ljudem sporočila, da lahko najdejo izhod iz težav. »Ljudem sporočam, naj ne obupajo, naj se borijo za svoje življenje in naj gredo samo naprej.«