Franci Kek piše knjigo

Nekdanji politik, igralec, humorist, voditelj različnih dogodkov in komentator košarkarskih tekem Franci Kek je pred dnevi vodil praznovanje 45. obletnice delovanja novomeškega podjetja Tabakum, ki že vse od začetka delovanja podpira nadobudne lokalne umetnike in ustvarjalce, sicer pa se ukvarja z izdelavo in prodajo akumulatorjev, kosilnic ter druge kmetijske in gozdarske mehanizacije. Skupaj s Sašem Đukićem, ki se je znova znašel v vlogi Mame Manke, je pripravil prav poseben humorni vložek za omenjeno proslavo, pri tem pa je razkril, da nas bo navduševal tudi v prihodnje, le da ga tokrat ne bomo poslušali, temveč brali. Alfa in omega nekoč izjemno priljubljenega Rock Otočca je namreč dejal, da o tem festivalu, ki ga je obudil leta 1997, konec pa je doživel leta 2014, piše knjigo. »Zdaj zbiram material in pišem novo knjigo o Rocku Otočcu,« je povedal Kek in se v svojem slogu pošalil, da je izjemno ponosen na to, da ne potrebuje leč ali očal, saj se je pred petimi leti z lasersko operacijo znebil dioptrije. »Včasih se prav rad pohecam, da zdaj končno vidim ženo med seksom,« je še dodal v smehu.