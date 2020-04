Fotr, ki uživa v kuhanju

V oddaji Masterchef se 39-letnik odlično znajde za štedilnikom. FOTO: POP TV

Zagotovo ste že slišali za fotra, ki nas zabava s preprostimi kuharskimi recepti, v katerih ne manjka humorja, šaljivih zgodbic, govoreče mačke Luci in ribe Mirka, ki komentirata dogajanje v kuhinji. Pod projektom Dans fotr kuha je podpisan, ki je svoj vlog začel po naključju, s promocijskim videom za narociribe.si, v katerem je predstavil recept za ribe in naletel na odlične odzive.Glavni razlog in motivacija za ustvarjanje vloga pa sta njegova sinovain, saj se med kuhanjem zabavajo, pogovarjajo in seveda kaj dobrega pojejo. Ravno to je sporočilo, ki ga Miha želi prenesti še posebno med vse samske očete in tudi družine. »Kuhajte s svojimi otroki, saj je to odličen način za druženje, povezovanje in kakovostno preživljanje prostega časa!« pravi navdušeni očka in ljubiteljski kuhar.V tem trenutku se je lotil še enega izziva, in sicer smo ga lahko gledali v oddaji Masterchef, v katerega se je prijavil z željo, da iz tekmovanja odnese čim več novega znanja, zanimivih receptov, poznanstev in zabavnih anekdot. Ima pa še eno skrito željo. »Želim si, da bi moj vlog nekoč dobil nadaljevanje – čisto pravo kuharsko oddajo na televiziji,« pravi. Ponosen je na podatek, da je njegov kanal na youtubu krepko presegel prvi milijon ogledov, ideje za kuhanje pa lahko najdete med več kot 40 posnetki.