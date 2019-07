FOTO: Znana Slovenka razkrila, da preživlja naporno zvezdniško življenje

Igralka in pevkase v zadnjem letu v javnosti bolj izpostavlja kot prej. Verjetno je razlog tudi v priljubljenem šovu Zvezde plešejo, v katerem je letos nastopala in s svojo spretnostjo in gibčnostjo prišla vse do finala. Zdaj pa je razkrila, kaj jo drži pokonci, da kljub natrpanemu urniku in naporu, še vedno deluje pozitivno, samozavestno, milo in nasmejano.»Luštno je, če si luštno narediš. Meni je včasih naporno, potem pa si rečem, kakšna sreča, da imam možnost tega 'zastonj fitnesa in solarija', pa še nekaj koristnega naredim. Saj veste, vedno lahko vidimo 'težavo in napor' ali pa 'veselje in priložnost', odvisno, kako se odločimo. Želim vam, da se čim večkrat odločite za drugo opcijo«.Dodala je, da bo tri do štiri ure najprej kosila travo, nato pospravljala po hiši – in dan bo mimo. Danes je bila že ob 5.45 na terenu, saj ima pred sabo snemalni dan. »Ah, to čudovito zvezdniško življenje,« je končala.