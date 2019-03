FOTO: Žirante in Slovenijo pustila brez besed! »Po Borisu in Igorju smo šli od lesenega na meseno«

Novi plesni presežki so še bolj začinili plesno tekmovanje, bi lahko dejali za drugo oddajo šova Zvezde plešejo. Tokrat so se s svojimi profesionalnimi plesalci in plesalkami tako zavrteli zvezdnikiinPoleg plesne romance zmagovalca Kmetije Franka s soplesalkoje gledalce, sodeč po komentarjih na spletnih omrežjih, najbolj navdušila Tina Gorenjak, ki jo širna Slovenija pozna kot seksi Muco Maco. Z, dvakratnim svetovnim plesnim prvakom, sta plesala slovfoks. Vedno strogi žirantni skrival navdušenja: »Mladostna, fleksibilna, ekspresivna, čisti ritem, usklajena z Miho, fantastičen slovfoks. To je to, res bravo!« Lado Bizovičar pa je za konec povedal: »Po Borisu in Igorju smo šli od lesenega na meseno. Ti si poosebljenje romantične in seksi mesenosti. Po domače povedano, bilo je zelo 'the best'.«​Navdušeni so bili tudi spletni komentatorji, nekateri so jo že okronali za zmagovalko šova. Tina in Miha, sta sicer požela bučni aplavz gledalcev v studiu in dobila 26 sodniških točk.