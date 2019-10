FOTO: Ženo osramotil, a mu ni zamerila

Čuk Jože Potrebuješ in njegova žena Andreja sta se pošteno nasmejala. FOTO: Mare Vavpotič/Špas teater

Jasna Kuljaj je priznala, da ji je balkanski humor še najbolj pri srcu. FOTO: Mare Vavpotič/Špas teater

Nad slišanim in videnim je bila navdušena tudi Helena Blagne. FOTO: Mare Vavpotič/Špas teater

Po uspešnici Moška copata, ki je presegla kar nekaj rekordov, je na gledališke odre prišla nova avtobiografska komedijaz naslovom Kriza srednjih let. Po prihodu drugega otroka v družino, selitvi in opazkah, da pri 38 letih ni več tako poskočen, agilen in fleksibilen, kot je bil nekoč, je Ranko začel iskati hitre rešitve. Da bo le žena začela spet nositi tangice! Stisnil je zobe, začel plesati salso in hoditi na jogo za pare. In potem novo presenečenje.Je res iz leta v leto bolj podoben očetu in njegova draga svoji mami? Morda sta za vse to kriva otroštvo in vzgoja, morda pa so srednja leta samo pravi čas, da se poišče strokovna pomoč. V novi nori komediji Kriza srednjih let je Ranko prvič spregovoril tudi o tem, kako je na drugem otroku delal več kot tri leta, hodil na teste, štel, kdaj so ovulacijski dnevi, in prvič v življenju zavračal seks, ker se je, kot pravi, na trenutke počutil kot mašina za proizvodnjo spermijev. Babić je o svoji lepi ženirazkril marsikaj, dotaknil se je celo njunih posteljnih igric, a mu tega ni zamerila. Njegovo predstavo je menda celo avtorizirala.Občinstvo je bilo nad njegovimi domislicami in šalami več kot navdušeno, Ranko je celo doživel stoječe ovacije, je pa po predstavi priznal, da je bil živčen. »Sem vedno živčen, ker čutim tako odgovornost do gledalcev, da to počasi meji bolj na problem kot pa na neko pozitivno stvar. Takšno dobro energijo sem dobil od gledalcev, da niti ne znam opisati. Najtežje je igrati pred domačimi, prijatelji in znanci, ampak lahko rečem, da so delovali zelo navdušeni. In če bom energijo prenesel še na vse kraje po Sloveniji, bo moj cilj izpolnjen. Ne znam biti drugačen kot iskren. Z gledalci delim svoje misli, izkušnje, dogodivščine in obljubim, da se bo vsak našel v moji zgodbi,« je bil zadovoljen po premieri.S prvo premiero je bila zadovoljna tudi direktorica Špas teatra, ki že 23 let skrbi za smeh in dobro voljo gledalcev. »Fascinantno je, da lahko en sam človek na praznem odru, brez rekvizitov, scenografije, plesalcev in lučnih efektov v dvorani, naredi tako vzdušje, ki ga že dolgo nisem doživela. Ranko je samo potrdil, da je vodilni stand up komik v Sloveniji. Neizmerno sem vesela in to je res odličen uvod v novo sezono,« je povedala Aličeva.V mengeškem gledališču so Ranka prišli podpret tudi številni medijski prijatelji, med njimiin mnogi drugi.