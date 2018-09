FOTO: Vroče na Kmetiji: bojne sekire še nista zakopala?

Iz Kmetije na Pop TV. FOTO: Pop TV

Zamere še iz Survivorja

Na Kmetiji je že živahno.je našel skrivno sporočilo, v katerem je pisalo, da je glava družine tisti, ki najde sporočilo.Tako je bila njegova prva naloga, da imenuje deklo in hlapca. Za hlapca je imenovalpa za deklo, ki pa je bila nanj takoj jezna.Aneta je prepričana, da gre za zamero iz šova Survivor, saj se s Frankom od takrat nista videla in pogovorila. »Gre za najine stare zamere z otoka.«Naj zapišemo za tiste, ki ne vedo, kje so pravi temelji nove resničnostne drame – Aneta in Franko sta se sprla, ko je Franko pojedel čokoladico, namenjeno filipinskim otrokom. Aneta ga je obtožila kraje, on pa se je branil, da je čokoladico pozabil v žepu, nato pa je bilo prepozno, da bi se vrnil in jo podaril.