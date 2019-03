Razkrite šokantne podrobnosti o izginotju Maddie: Živa je

Policist Jim Gamble, ki se ukvarja s področjem zaščite otrok, trdi, da bo primer izginotja Madeline McCann, ki je izginila pred 12 leti, zagotovo rešen v kratkem. Ta teden bo premiera dokumentarnega filma The Disappearance of Madeleine McCann (Izginotje Madeleine McCann), v katerem je sodelovalo 40 strokovnjakov oziroma ljudi, ki so (bili) vpleteni v ta skrivnostni primer. Večina