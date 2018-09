FOTO: V Baru spet vroče: k njemu sta se stisnili kar dve

Med Teo in Kristianom se očitno nekaj dogaja. FOTO: Planet TV

V Baru se poin, ki imata trenutno ljubezensko krizo, obeta še ena romanca. V zadnjih dneh smo lahko videli, da sta siinprecej naklonjena, v torkovi oddaji pa sta celo zaspala objeta. Romantični trenutek je zmotila 18-letna Štajerka, ki je tisti večer kar precej globoko pogledala v kozarec.Zgovorna Maruša se je namreč ulegla k golobčkoma v posteljo in od Kristiana zahtevala odejo. Ta jo je seveda zbodel, češ da se je ona stisnila k njemu, vendar je to vztrajno zanikala. »Nisem se stisnila, zdaj pa nehaj. Nisem toliko pijana, da ne bi vedela, kaj delam,« je dejala in zaspala.Maruša je, kot je bilo več kot očitno videti v torkovi oddaji, spila kar veliko alkohola. Sicer je precej zadržana, a se je tisti večer popolnoma sprostila in se vrtela ter plesala po Baru. Tisti večer so namreč lahko tisti barovci, ki so bili dela prosti, izkoristili za druženje s svojimi privrženci. To možnost je Maruša dodobra izkoristila, saj je bila očitno polna energije.