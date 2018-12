Novopečena mamicase v vlogi mame in ne nazadnje gospodinje dobro znajde. Dojenček ima čista oblačila in to je pomembno. A igralki in voditeljici se je zgodila manjša nezgoda oziroma »fail«, kot pravi sama, pri pranju. Sinove bele obleke je zaprala v roza barvo.»Še dobro, da spodbujamo spolno svobodo. Naš fantek ima itak že od prvega dne tudi roza stvari,« je komentirala svojo naivnost, ko je med bela oblačila v pralni stroj dala še svoj rdeči pulover in upala, da se ne bo nič zgodilo.Zvrstili so se komentarji, iz katerih je Mitičeva izluščila, da bi lahko ustanovili kar gibanje #coulormetoo, saj so nevšečnost z zapranim perilom izkusili že mnogi.