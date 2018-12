FOTO: To zmore le Avdić: tako je ganil celo Slovenijo

Denis Avdić, Anja Ramšak in Miha Deželak so zbrali kar 300.160 evrov. FOTO: Radio 1

Poln Kongresni trg

V okviru dobrodelnega radijskega maratona je Radio 1 organiziral tudi brezplačno predstavo Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Kongresni trg je kljub mrazu in dežju pokal po šivih. Velika množica ljudi se je tako lahko zabavala Denisovemu pripovedovanju o razlikah med moškimi in ženskami.

V petek zjutraj se je zaključila akcija 28 ur dobrodelnosti, ki je iz studia na Mestnem trgu v Ljubljani potekala že četrtič zapored.inso zbrali kar 300.160 evrov.Dobrodelni projekt je s svojim prihodom med drugimi podprl predsednik vlade, ki je v živo »naročil« svojim ministrom naj pošljejo esemes in s tem darujejo za slovenske družine v stiski. Predsednik republikeje Avdiću, ki je pred tednom dni dobil drugega sina, podaril otroško dudo in razkril, da je bilo letošnje leto zanj boljše, kot je bilo leto 2017, da pa se moramo pripraviti na preizkušnje, ki prihajajo v novem letu.Ekipa Radia 1 je komaj brzdala čustva. Ko pa je ob koncu zapela še, so se voditeljem in vsem, ki so pri dobrodelnem projektu sodelovali, ulile solze.