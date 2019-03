Malemu Anžetu pomagajo le terapije, a te so drage

RAVNE NA KOROŠKEM, LJUBLJANA – »Nikar ne obupati. Z otrokom je treba ves čas delati. S tem mu lahko ogromno daš. Za vsem tem pa so seveda veliki stroški in zares težko je druge prositi za pomoč. To res ni prijetno, a samo tako lahko otroku pomagaš.« To so besede Petre Peršak z Raven na Koroškem, ki se ji je pred štirimi leti in pol rodil danes nasmejan Anže Peršak. Ta ima to