Maska. FOTO: Mediaspeed

Maska. FOTO: Mediaspeed

V tokratni oddaji Znan obraz ima svoj glas sta žirijo in občinstvo najbolj navdušilain, ki sta se morala preobraziti viz filma Maska (The Mask). Prav David je od vseh nastopajočih prejel tudi največ točk.Milovanović je že pred nastopom za 24ur.com povedal: »Že ves teden razgibavam čeljust in obrazne mišice, vsak dan pa nekaj ur posvetim zelo zahtevni koreografiji, ki bo zame tokrat najtežji del, ker so v točki elementi več različnih plesnih zvrsti: rumbe, svinga, džez baleta ... Malce stiskam zobe, ker sem si v sredo nategnil levo stegensko mišico, ampak v nedeljo se to v točki ne bo poznalo.«