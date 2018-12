FOTO: To je najlepša Slovenka, a izkazalo se je, da so na svetu še lepše

Najlepše je bilo sklepanje novih prijateljstev, pravi Lara.

Osmega decembra se je s kronanjem najlepše na svetu v kitajskem mestu Sanya končalo 68. tekmovanje za miss sveta. Miss sveta 2018 je Mehičanka, njena prva spremljevalka je Tajka. Dan pozneje so lepotice z vsega sveta začele zapuščati Kitajsko, kjer so preživele mesec dni. Med njimi je bila tudi slovenska misica, ki se je srečno vrnila v Slovenijo. Na letališču jo je pričakala njena družina pa tudi, miss Slovenije 2017.»Izkušnja, ki sem jo doživela na svetovnem izboru, mi bo vsekakor ostala v lepem spominu,« je za Slovenske novice povedala 17-letnica z Livka nad Kobaridom, ki se ni uvrstila v polfinale, se je pa na športnem izzivu uvrstila med 18 najboljših. »Zastopala sem modro ekipo in se kot prva s tekom kvalificirala v skupino šestih najboljših. Tekmovale smo v sprintu, skoku v daljino ter plavanju, zmagala je Američanka.«Najlepši del izbora je bil spoznavanje deklet z vsega sveta, pravi Lara: »Navezala sem veliko stikov in sklenila ogromno prijateljstev. Razširila sem si obzorja, izvedela veliko o državah, iz katerih dekleta prihajajo, pa tudi o Kitajski, ogledali smo si tudi veliko lepih krajev ter izvedela sem marsikaj o kitajski tradiciji, običajih, kulturi, ljudeh, hrani,« je pripovedovala polna vtisov. »Mesec priprav je minil bliskovito, saj so bili naši urniki zelo natrpani in ni bilo časa za počitek. Vrnitve v Slovenijo sem se zelo veselila, saj sem na Kitajskem spoznala, da okolje okoli nas ni samoumevno in da moram biti hvaležna za vse, kar mi je dano.«No, svetovni izbor se je komaj dobro končal, lastnica licence izbora za miss Slovenijepa se že ozira k izboru najlepše v prihodnjem letu. Zainteresirane se še lahko prijavite, projekt miss Slovenije 2019 se bo začel januarja, dekleta, ki upajo na lepotno krono in naziv najlepše, pa bodo tako kot letos potovala po Sloveniji, se udeležila športnih aktivnosti, si sama napravila obleko in podpirala slovensko. Polfinalna prireditev bo maja v portoroški marini.